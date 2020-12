Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Privilegien fürGeimpfteSollten für Corona-Geimpfte die Regeln gelockert werden? Füreine Debatte darüber ist es noch viel zu früh. In diesen Wochen ist es an sichschon ein Privileg, überhaupt an eine der begehrten Impfdosen zu kommen. Und Abwartenempfiehlt sich auch aus einem anderen Grund: Noch steht der wissenschaftlicheBeweis aus, dass eine geimpfte Person nicht andere infizieren kann.Und dennoch: Die Debatte um eine "andere Behandlung" geimpfterPersonen wird kommen, sobald der Impfstoff für alle da ist. Die australischeFluglinie Qantas will in Zukunft nur "Geimpfte" an Bord lassen. AndereFluggesellschaften werden nachziehen. Man kann es drehen und wenden wie manwill: Der Druck auf Impfunwillige in der Gesellschaft wird zunehmen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4800597