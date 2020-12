Die Corona-Pandemie hat für eine rekordträchtige Nachfrage nach Laptops und Desktop-PCs gesorgt. Analysten zufolge sollen 2020 rund 300 Millionen der Geräte über die Ladentische gegangen sein. Seit dem Jahr 2008 - kurz nach dem Debüt von Apples iPhone - hat es Analysten zufolge nicht mehr eine so große Nachfrage nach Laptops und Desktops gegeben. Die in der Branche als PCs bezeichneten Gerätegruppen sollen sich im zu Ende gehenden Jahr über 300 Millionen Mal verkauft haben. Zuletzt war ein Absatz in dieser Größenordnung im Jahr 2008 verbucht worden. Anschließend ging es auf bis zu 250...

