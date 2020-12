Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag anfängliche Verluste wieder wettgemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stagnierte im späten Handel bei 137,90 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 0,936 Prozent. Anfangs hatten Kursgewinne an den Aktienmärkten die Notierungen am Bondmarkt noch belastet.US-Präsident Trump gab am Wochenende seinen Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...