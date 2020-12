DJ EY: deutscher Private-Equity-Markt überwindet Corona-Schock

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Private-Equity-Markt hat nach Angaben des Beratungsunternehmens EY den Corona-Schock überwunden. Nachdem die Zahl der Deals im ersten Halbjahr noch deutlich zurückgegangen war, schlossen Finanzinvestoren laut EY im zweiten Halbjahr 127 Deals ab - 33 mehr als im ersten Halbjahr. Auf das Gesamtjahr gesehen ging das Volumen im Vergleich zu 2019 aber von 225 Deals auf 221 Deals zurück.

Der Deal-Wert übertraf mit 34,6 Milliarden Euro den Wert des Vorjahres in Höhe von 32,2 Milliarden Euro. Das lag allerdings vor allem am ersten Halbjahr, in das mit dem Verkauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp für 17,2 Milliarden Euro der bislang größte Buyout überhaupt in Deutschland fiel. Das zweite Halbjahr blieb mit einem Wert von 10,4 Milliarden Euro sowohl hinter der ersten Jahreshälfte als auch hinter dem Vorjahreszeitraum zurück.

Zwar kamen in der zweiten Jahreshälfte immerhin drei große Deals im Wert von mehr als einer Milliarde Euro zustande, doch reichten die Verkaufswerte nicht annähernd an den Thyssenkrupp-Deal heran. Der Kauf der Siemens-Tochter Flender durch Carlyle brachte 2,0 Milliarden Euro ein, die Käufe des Pharmaunternehmens Neuraxpharm durch Permira sowie des Gebäudedienstleisters Apleona durch PAI Partners jeweils 1,6 Milliarden Euro.

Deutlich zurückhaltender als Private-Equity-Häuser zeigten sich 2020 strategische Investoren: Sie tätigten im Gesamtjahr nur 425 Deals - das waren 25 Prozent weniger als im Vorjahr und entsprach dem niedrigsten Wert seit 2010. Der Deal-Wert 2020 fiel mit 34,7 Milliarden Euro um 16 Prozent niedriger als der Vorjahreswert aus.

Entsprechend fanden Private-Equity-Häuser auf Seiten der strategischen Investoren auch weniger Abnehmer: Es kamen nur 46 sogenannte Exits - also Verkäufe von Finanzinvestoren an strategische Investoren - zustande. Im Vorjahr waren 53 Deals durchgeführt worden. Allerdings stieg der Wert der Exits um 100 Prozent von 3,2 Milliarden Euro auf 6,3 Milliarden Euro.

Mit 57 Transaktionen wurden die meisten Private-Equity-Deals in der Informationstechnologie durchgeführt, gefolgt von 40 gezeichneten Deals im Industriesektor.

