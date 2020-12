Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Blackview freut sich, den Verkauf der BL6000 Pro 5G in den Blackview- und Banggood-Stores vom 28. Dezember bis zum 4. Januar anzukündigen.Das BL6000 Pro 5G ist das beliebteste Outdoor-Handy mit wasserdichtem, sturzsicherem Gehäuse und einer Hochleistungskamera. Es kann seinen Besitzer überall hin begleiten, ganz ohne Sorgen um die Wetterbedingungen.Mit der Militärzertifizierung IP68 & IP69K & MIL-STD-810G kann das Blackview BL6000 Pro 5G im Allgemeinen einem Eintauchen in Wasser bis zu 1,5 m Tiefe 30 Minuten lang standhalten und es ist beschädigungssicher, wenn es aus einer Höhe von bis zu 1,5 m fallen gelassen wird.Video ansehen: https://youtu.be/d0C-u79dq9cDas BL6000 Pro 5G ist aus extrem robustem Metall gefertigt, so dass der Benutzer sicher sein kann, dass die Widerstandsfähigkeit genauso gut oder sogar besser ist als bei den meisten anderen Outdoor-Handys auf dem Markt, wie im Video-Link zu sehen ist. Das Handy wurde auch intern optimiert. Eines der Highlights ist das "Nano-Molding", eine völlig neue wasserdichte Technologie, die in Verbindung mit der Dichtungsmembrane die Wasserfestigkeit des BL6000 Pro noch einen Tick besser macht.Auch die Kälteresistenz wurde durch eine Optimierung des Akkus für den Einsatz bei Minusgraden verbessert. Sogar bei -30°C erlaubt es die Technik dem Benutzer noch, einige grundlegende Telefonfunktionen nutzen.Die Kamera ist das zweite herausragende Merkmal des BL6000 Pro 5G Handy. Es weist eine Sony® IMX582 Dreifachkamera auf der Rückseite auf und verfügt über überlegene Verarbeitungssoftware und über umfangreichen Funktionen (PortraitColor, HDR, Nachtmodus, Unterwasser, Ultra-Wide, 4K 30fps, HD-Aufnahme). Die Ingenieure haben große Anstrengungen unternommen, um die Kamerasoftware zu optimieren und Benutzern zu ermöglichen, exzellente Fotos zu schießen.Video ansehen: https://youtu.be/uhSBbOVcX1kDas Blackview BL6000 Pro 5G wird von einem MediaTek Dimensity 800-Chip angetrieben, mit 8 GB RAM und 256 GB ROM - eine neue Dimension des Outdoor-Telefonerlebnisses. Wenn das Blackview BL6000 Pro 5G außerhalb der 5G-Abdeckung auf das 4G-Netz umgeschaltet wird, kann es immer noch höhere Geschwindigkeiten bieten als 4G-fähige Telefone, die das gleiche Netz nutzen.Weitere wichtige Spezifikationen:* Internationale 5G/4G/3G/2G Bänder* 5280mAh Akku, Flüssigkeitskühltechnik* GPS & GLONASS & Beidou & Galileo & QZSS* Kompatibel mit superdynamischen Lautsprechern* NFC, Android 10* Antutu Ergebnis: 340K+ Das Blackview BL6000 Pro 5G wird vom 28. Dezember bis zum 4. Januar in den Blackview- und Banggood-Stores zu einem reduzierten Preis von nur 399,99 US-Dollar (Originalpreis - 699,99 US-Dollar) angeboten.https://bit.ly/2GsEALnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1392328/image_5010261_41832661.jpgPressekontakt:BlackviewAnna Caoannacao@blackview.hk+86-18823355739Original-Content von: Blackview, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151525/4800651