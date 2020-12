DJ Vodafone startet neues Mobilfunknetz für Internet der Dinge

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat sein neues Netz für das Internet der Dinge in Deutschland laut einem Zeitungsbericht kurz nach Weihnachten gestartet. Die Deutsche Telekom hatte ihr LTE-M-Netz (Long Term Evolution for Machines) bereits Mitte des Jahres freigeschaltet. Telefonica wolle im nächsten Jahr folgen, schreibt die Zeitung Welt ohne Angabe von Quellen.

Schon zum Start decke die neue Technologie in Deutschland eine Fläche von mehr als 95 Prozent ab und reiche bis in Keller, Tiefgaragen oder Fabrikhallen. Zwar ist auch das dafür genutzte Narrowband-IoT-Netz praktisch flächendeckend in Deutschland verfügbar, doch die Datenübertragung der neuen LTE-M-Netze ist deutlich schneller.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 23:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.