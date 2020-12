DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BIONTECH - Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Produktion des ersten europaweit zugelassenen Covid-19-Impfstoffs bis zum Frühjahr noch gesteigert werden kann. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies am Montag auf eine zusätzliche Produktionsstätte im hessischen Marburg, an der von Februar oder März an ebenfalls der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer hergestellt werden soll. Das werde die Menge "enorm erhöhen", sagte Spahn im ZDF. Zuvor hatten mehrere Politiker eine rasche Ausweitung der Produktion gefordert. "Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion", hatte etwa FDP-Chef Christian Lindner der Bild-Zeitung gesagt und angeregt, ob nicht andere Firmen den Biontech-Impfstoff in Lizenz herstellen könnten. Auch CSU-Chef Markus Söder warnte: "Endloses Warten reduziert auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen." (SZ/FAZ)

VOLKSWAGEN - Schon in wenigen Jahren sollen mobile Laderoboter in Parkhäusern oder auf Parkplätzen ohne menschliche Unterstützung Elektroautos aufladen können. Thomas Schmall, Vorstandschef der Volkswagen Komponenten, stellten einen Prototypen eines von VW entwickelten Roboters vor. (FAZ)

ROCKET INTERNET - Der aktivistische Finanzinvestor Elliott hat sich im Zuge des Delistings bei Rocket Internet in Stellung gebracht. Wie aus den Angaben auf der Homepage des Start-up-Finanzierers hervorgeht, hält Elliott 20,5 Millionen Aktien. Das entspricht einer Beteiligung von 15,1 Prozent. Rocket Internet hat im Herbst den niedrigen Aktienkurs für ein Delisting genutzt. Seit dem Rückzug aus dem regulierten Markt Ende Oktober werden die Aktien nur noch im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. Ihr Kurs hat sich inzwischen etwas erholt. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Elliott auf einen Beherrschungsvertrag verbunden mit einem höheren Abfindungsangebot spekuliert. Großaktionär von Rocket Internet ist mit 49,6 Prozent Global Founders, hinter der die Samwer-Brüder stehen. (Börsen-Zeitung)

KETTLER - Kettcar und das Kettler-Alurad haben den Sportgerätehersteller einst bekannt gemacht. Doch dann folgte ein Niedergang. Die Firmenchefin Melanie Lauer will die Marke wieder nach vorne bringen. (SZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 00:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.