DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Kein Handel findet wegen Silvester in Japan und Südkorea statt. Einen verkürzten gibt es in Australien, Hongkong und am USA-Anleihemarkt.

FREITAG: Wegen Neujahr findet kein Handel statt in Australien, China, Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea und den USA.

TAGESTHEMA

Das demokratisch geführte US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht zum Dienstag eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die die Stimuluszahlung für Amerikaner, die 75.000 US-Dollar oder weniger verdienen, von den 600 Dollar pro Person, die im gegenwärtigem Hilfspaket vorgesehen sind, auf 2.000 Dollar erhöht. Dies hatte der noch amtierende Präsidenten Donald Trump gefordert. Die Vorlage wurde mit 275 zu 134 Stimmen angenommen, wobei fast alle Demokraten und 44 Republikaner sich dafür aussprachen. Die Erhöhung der Einmalzahlung würde nach einer Schätzung des US-Kongresses 464 Milliarden Dollar kosten.

Ferner hat das Repräsentantenhaus das Veto des scheidenden Präsidenten gegen den Verteidigungshaushalt mit Zweidrittelmehrheit zurückgewiesen. In der Kongresskammer stimmten mehr als hundert Abgeordnete von Trumps Republikanischer Partei zusammen mit den oppositionellen Demokraten gegen den Einspruch des Präsidenten. Damit das Veto vom Kongress überstimmt wird, ist allerdings auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich. Die Abstimmung dieser Kammer stand noch aus.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.752,50 +0,39% Nasdaq-100-Indikation 12.882,00 +0,30% Nikkei-225 27.568,15 +2,66% Hang-Seng-Index 26.536,73 +0,84% Kospi 2.817,79 +0,33% Shanghai-Composite 3.379,36 -0,53% S&P/ASX 200 6.700,30 +0,53%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen der Region überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Die Märkte folgen der Wall Street nach oben. Allenfalls etwas gedämpft wird die Kauflust mancherorts durch die immer noch steigenden Corona-Neuinfektionen und die Kontakt- und Reisebeschränkungen, mit denen die Regierungen vieler Länder die Pandemie einzudämmen hoffen. Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Sumitomo Dainippon Pharma um über 17 Prozent. Eine Tochter des japanischen Pharmakonzerns hat mit dem US-Unternehmen Pfizer die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von - unter anderem - Prostatakrebs vereinbart, die bis zu 4,2 Milliarden Dollar einbringen könnte. In Seoul legen Celltrion um 9,5 Prozent zu. Das Biopharma-Unternehmen will noch diese Woche die beschleunigte Zulassung eines Mittels zur Behandlung von Covid-19 beantragen. Gesucht sind in der Region auch Aktien der Elektronikbranche, die nach Angaben aus dem Handel von der besseren Stimmung aufgrund des US-Konjunkturpakets profitieren. Der Kurs der südkoreanischen LG Electronics steigt um 4,4 Prozent, auch gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Nomura sieht LG von der schnell wachsenden Autozuliefersparte profitieren. LG hat gerade erst ein Gemeinschaftsunternehmen mit Magna zum Bau von Komponenten für Elektrofahrzeuge geschlossen. In China sind Telekom-Aktien gesucht. Sie erhalten Auftrieb von Aussagen eines Vertreters der Zentralregierung, wonach der 5G-Ausbau in China 2021 beschleunigt werden soll. ZTE verbessern sich in Shenzhen um 10 Prozent

US-NACHBÖRSE

Wegen der verkürzten Handelswoche und des bevorstehenden Jahreswechsels ist der nachbörsliche Handel am Montag erneut sehr ruhig verlaufen. Beobachter verwiesen zudem auf die dünne Nachrichtenlage. Zu den Umsatzspitzenreitern gehörte die Apple-Aktie. Sie stieg um weitere 0,4 Prozent auf 137,20 Dollar. Im regulären Handel hatte sie um 3,6 Prozent zugelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.403,97 0,68 204,10 6,54 S&P-500 3.735,36 0,87 32,30 15,62 Nasdaq-Comp. 12.899,42 0,74 94,69 43,76 Nasdaq-100 12.838,86 1,01 127,85 47,01 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 734 Mio 381 Mio Gewinner 1.658 1.894 Verlierer 1.509 1.212 Unverändert 78 118

Freundlich - Alle drei Leitindizes markierten bereits zum Start neue Rekordhochs. Mit Erleichterung reagierten die Anleger darauf, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump nun doch dem 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket für die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft zugestimmt hatte. Alibaba erholten sich von Anfangsverlsuten nach der Mitteilung, das Aktienrückkaufprogramm um 4 auf 10 Milliarden Dollar aufzustocken. Die Papiere schlossen gut behauptet. Für die Apple-Aktie ging es weiter nach oben um 3,6 Prozent, Tesla legten 0,3 Prozent zu. Beide zeigten sich von der Nachricht, dass ein großer Pensionsfonds seine Beteiligungen an Apple und Tesla im dritten Quartal reduziert haben soll, unbelastet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 1,2 0,12 -107,3 5 Jahre 0,36 -0,2 0,36 -156,4 7 Jahre 0,64 -1,4 0,65 -161,1 10 Jahre 0,92 -0,7 0,93 -152,0 30 Jahre 1,66 0,0 1,66 -140,6

US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit drehten im Handelsverlauf ins Plus. Der Wegfall der politischen Unsicherheit um das Hilfspaket drückte nur vorübergehend, während im späten Geschäft die Sorgen um die Corona-Pandemie Oberhand gewannen und etwas stützten. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 0,7 Basispunkt auf 0,92 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,2239 +0,2% 1,2209 1,2227 +9,1% EUR/JPY 126,93 +0,2% 126,69 126,50 +4,1% EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9076 0,9013 +7,3% GBP/USD 1,3483 +0,2% 1,3451 1,3566 +1,7% USD/JPY 103,72 -0,1% 103,78 103,46 -4,6% USD/KRW 1091,80 -0,4% 1096,10 1095,15 -5,5% USD/CNY 6,5307 -0,1% 6,5371 6,5312 -6,2% USD/CNH 6,5193 -0,2% 6,5329 6,5238 -6,4% USD/HKD 7,7536 -0,0% 7,7552 7,7521 -0,5% AUD/USD 0,7596 +0,2% 0,7580 0,7618 +8,4% NZD/USD 0,7123 +0,3% 0,7099 0,7135 +5,8% Bitcoin BTC/USD 26.426,50 -1,5% 26.828,00 27.087,13 +266,5%

Das britische Pfund zeigte sich nach einem wenig veränderten Start nach der Einigung auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU am vergangenen Donnerstag im Verlauf mit kräftigeren Abschlägen. Es gab um 0,8 Prozent nach auf 1,3443 Dollar. Der Euro gewann 1 Prozent auf 0,9084 Pfund. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass in dem Abkommen bislang noch keine Entscheidung über den künftigen Status des wichtigen britischen Finanzsektors in der EU getroffen wurde. Im asiatischen Handel am Dienstag macht das Pfund zumindest einen Teil der Verluste wieder wett.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,95 47,62 +0,7% 0,33 -13,9% Brent/ICE 51,22 50,86 +0,7% 0,36 -15,4%

Die Ölpreise zeigten sich nach einem wechselhaften Geschäft leichter. Im Verlauf hätten die Sorgen wegen der Corona-Pandemie und wegen eines Überangebots zugenommen, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 1,1 Prozent auf 47,70 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 50,92 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,75 1.873,40 +0,3% +5,35 +23,8% Silber (Spot) 26,25 26,28 -0,1% -0,02 +47,1% Platin (Spot) 1.043,95 1.036,25 +0,7% +7,70 +8,2% Kupfer-Future 3,57 3,57 -0,0% -0,00 +26,0%

Der Goldpreis zeigte sich etwas leichter. Der Preis für die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.873 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

SAP

Die US-Tochter Qualtrics des Technologiekonzerns SAP soll demnächst an die Börse gebracht werden. SAP sieht einen IPO-Preis zwischen 20 und 24 Dollar je Aktie. SAP hatte Qualtrics im Januar 2019 für 8 Milliarden Dollar erworben.

ODEBRECHT

Der brasilianische Baukonzern, der kürzlich in Novonor umbenannt wurde, ist in Kolumbien wegen Korruption mit einer Geldstrafe von umgerechnet 40 Millionen Euro belegt worden.

TIKTOK

Die US-Regierung hat Berufung gegen das Urteil eines Bundesgerichts eingelegt, das eine Verordnung zum Verbot der chinesischen Videoplattform Tiktok in den USA blockiert hatte. Das am Montag vom US-Justizministerium eingereichte Dokument, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, enthielt keine Argumente, warum das von Präsident Donald Trump erlassene Dekret doch durchgesetzt werden sollte.

