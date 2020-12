Die börsennotierte Wiener Technologieunternehmen Frequentis hat das Mandat von Technik-Vorstand Hermann Mattanovich bis 31. Dezember 2022 verlängert. Das teilte Frequentis am Dienstag mit. Mattanovich ist bereits seit 2009 in dieser Funktion tätig. Neben der Einführung von 5G und LTE in den Kontrollzentralen der Blaulicht-Organisationen soll Mattanovich auch die Innovationen in Bezug auf das Drohnen-Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...