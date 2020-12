Der heimische Aktienmarkt schloss gestern mit Kursgewinnen. Schon zu Beginn startete der ATX höher in den Handel und konnte den Gewinn im Laufe des Tages immer weiter ausbauen und verbuchte am Ende des Tages einen Gewinn von 0,9% bzw. 2.761,71 Punkte. Die Meldungen seitens der Unternehmen waren kaum vorhanden. Unterstützung kam weiterhin von der Einigung zwischen Großbritannien und der EU bezüglich des Brexit Handelspaktes und dem 900 Milliarden USD schweren Konjunkturpaket in den USA. Der Gewinner des Tages war nach den vorgestrigen Verlusten der Funkausrüster Frequentis und schloss mit einem Gewinn von 12%, auch die AT&S konnte ein Plus von 8,5% verbuchen. Die Verlierer des Tages waren Polytec mit minus 1,3% und die kleine Addiko Bank mit 0,7% Abschlag ....

