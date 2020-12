YPSN SW - Insulet Settles Dispute With Ypsomed, to Pay $36.15mDAE SW - Dätwyler verlängert Zusammenarbeit mit Nespresso bis 2030 Deutsches E-Auto-Ziel halb erfüllt: 520.000 Fahrzeuge zugelassenDeutsche Krankenhäuser schlagen wegen ihrer Finanzlage Alarm SAP - IPO/SAP-Tochter Qualtrics beantragt Börsengang 22UA - Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Produktion des ersten europaweit zugelassenen Covid-19-Impfstoffs bis zum Frühjahr noch gesteigert werden kann. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies am Montag auf eine zusätzliche Produktionsstätte im hessischen Marburg, an der von Februar oder März an ebenfalls der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer hergestellt werden soll. Das werde die Menge "enorm erhöhen", sagte Spahn im ZDF. Zuvor hatten mehrere ...

