Die aktuell längste Serie: SolarEdge mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.02%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag Ibu-Tec mit 11,49% auf 33,00 (224% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,14%) vor Klondike Gold mit 10,92% auf 0,16 (221% Vol.; 1W 16,18%) und paragon mit 10,65% auf 10,18 (129% Vol.; 1W 10,65%). Die Tagesverlierer: Stratasys mit -12,74% auf 17,30 (348% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,22%), Steinhoff mit -11,48% auf 0,06 (138% Vol.; 1W -5,08%), Mologen mit -10,67% auf 0,04 (77% Vol.; 1W 42,86%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snowflake (2880,66 Mio.), Palantir (2864,34) und FedEx Corp (1910,56). Umsatzausreisser nach oben ...

