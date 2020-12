Bei Frequentis wurde das Vorstandsmandat von Hermann Mattanovich, der im Jänner 2009 als Technikvorstand berufen wurde, wird bis 31. Dezember 2022 verlängert. Neben der Einführung der Breitbandtechnologien 5G / LTE in den Kontrollzentralen der Blaulicht-organisationen wird Mattanovich auch die Innovationen in Bezug auf das Drohnen-Management und die Drohnen-Abwehr begleiten. Der bereits entwickelte Remote Digital Tower für die Flugsicherung wird weiter ausgerollt - mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Diese reichen vom Ersatz von Towern an kleinen Flughäfen über eine Backup-Lösung bis zur zusätzlichen digitalen Unterstützung bestehender Tower-Systeme. CEO Norbert Haslacher dazu: "Hermann Mattanovichs langjährige Erfahrung in der ...

