The following instruments on XETRA do have their first trading 29.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.12.2020Aktien1 US28252C1099 1847 Goedeker Inc.2 SE0012675361 Irlab Therapeutics AB3 KYG8116R1074 Sheng Ye Capital Ltd.4 NO0010904923 Hexagon Purus AS5 US12326C1053 Business First Bancshares Inc.6 US12466Q1040 C & F Financial Corp.7 US13005U1016 California BanCorp Inc.8 US1397371006 Capital Bancorp Inc.9 US1396741050 Capital City Bank Group Inc.10 US2044098828 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG11 US2219071089 County Bancorp Inc.12 US2246332066 Crawford & Co.13 US26433T1088 Dufry AG14 US26942G1004 Eagle Bancorp [Mont.]15 US2885781078 Ellington Residential Mortgage REIT16 NO0010379779 Endur ASA17 US33621E1091 First Savings Financial Group Inc.18 US33741H1077 First United Corp.19 US3976242061 Greif Inc.20 US36192A1097 GWG Holdings Inc.21 US4041111067 HBT Financial Inc.22 US4333231029 Hingham Institution for Savings23 US46134L1052 Investar Holding Corp.24 US56064Y1001 Mainstreet Bancshares Inc.25 US5873761044 Mercantile Bank Corp.26 US59165J1051 MetroCity Bankshares Inc.27 US6348651091 National Bankshares Inc.28 US65558R1095 Nordea Bank Abp29 US6667621097 Northrim BanCorp Inc.30 US68376D1046 Oportun Financial Corp.31 US69320M1099 PCB Bancorp32 US69290X1019 PDL Community Bancorp33 US74930B1052 RBB Bancorp34 US75686R2022 Red River Bancshares Inc.35 US75956B1017 Reliant Bancorp Inc.36 US78408D1054 SB Financial Group Inc.37 US83946P1075 South Plains Financial Inc.38 US8433951048 Southern National Bancorp of Virginia Inc.39 US8631672016 Stratus Properties Inc.40 US86959C1036 Svenska Handelsbanken AB [publ]41 US87960M2052 Telia Company AB42 US20368X1019 The Community Financial Corp.43 US8936172092 Transcontinental Realty Investors Inc.44 US9132901029 Unity Bancorp Inc.45 US9621491003 Weyco Group Inc.46 US9837FR1002 XL Fleet Corp.47 CA92762M1068 Vior Inc.48 CA1295844056 Calfrac Well Services Ltd.Anleihen1 DE000A2TSCT2 Chancen eG2 USU65354AL37 Niagara Mohawk Power Corp.3 DE000LB13TX5 Landesbank Baden-Württemberg4 CH0581947733 Swiss Prime Site Finance AG5 USX0971WAA63 Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC6 GB00BMGRGB18 CSI One Ltd.7 US404280CM98 HSBC Holdings PLC8 AT0000A2MHC2 BAWAG P.S.K.9 XS2247616514 Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC10 XS2257848098 Clarion Funding PLC11 USG2584PAA50 CSN Inova Ventures12 XS2266975601 Santander International Products PLC13 XS2266975783 Santander International Products PLC