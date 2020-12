Der GBP/USD erlebte am ersten Tag der neuen Woche eine starke Schließung von Long-Positionen. Das Währungspaar fand eine gewisse Unterstützung im Bereich der 1,3430-25 und schaffte es, während des asiatischen Handels am Dienstag wieder etwas positive Dynamik zu entwickeln. Der Aufschwung brachte das Paar wieder näher an die wichtige psychologische ...

