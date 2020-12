Hamburg (ots) - Philipp Mickenbecker ist sterbenskrank: Bereits zum dritten Mal hat er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten. Wenn man dem 23-jährigen in seinem Gespräch mit Wolfgang Severin zuhört, kann man kaum glauben was seine Ärzte diagnostizieren. Es gehe ihm zurzeit gut, trotz seiner Krankheit, sagt er. Philipp wirkt aufgeweckt, zugewandt, empathisch und voller Energie und Lebensmut.Der Darmstädter Philipp Mickenbecker ist einer der Köpfe hinter dem Youtube-Kanal "The Real Life Guys", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes und Freunden betreibt. Dort stellen sie Erfindungen wie ein motorisiertes Bobby-Car und ein selbstgebautes U-Boot vor. Abenteuerlust und Entdeckungsfreude treiben die beiden Brüder an, ihr Kanal hat über 1 Mio. Follower.Doch harte Schicksalsschläge begleiten den Weg der beiden YouTube-Tüftler: ihre damals 18-jährige Schwester starb 2018 beim Absturz eines Ultra-Leichtflugzeuges. Und Philipp muss sich inzwischen zum dritten Mal gegen den Krebs stemmen. Dabei hat er seinen ganz eigenen Weg zu Gott gefunden, der ihn bei seinem Kampf gegen die Krankheit unterstützt. Was für den eher rational-naturwissenschaftlich orientierten Philipp als "Challenge" begann, bei der er Gott immer wieder herausforderte, führte zur festen Gewissheit, dass es Gott gibt - und dass dieser ihn durch schwere Zeiten führt. Mickenbecker hat darüber auch ein Buch geschrieben, das im August 2020 erschienen ist: "Meine Real Life Story - und die Sache mit Gott".Bei Bibel TV das Gespräch erzählt Philipp von Begegnungen mit Gott und von seinem ganz entscheidenden Schlüsselerlebnis der übernatürlichen, bedingungslosen Liebe. In der Sendung diskutieren Moderatoren mit Gästen aus Kirche, Politik, Wirtschaft, Kultur oder Wohlfahrt, in deren Leben der christliche Glaube eine zentrale Rolle einnimmt. Mal humorvoll, mal ernsthaft - mit einfühlsamen und unterhaltsamen Fragen bringen Ihnen unsere Moderatoren das facettenreiche Leben unserer Gesprächsgäste näher.Bibel TV das GesprächPhilipp Mickenbecker: "So real ist Gott für mich"Erstausstrahlung am 11. Januar 2021 um 21.50 Uhr.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de (http://www.bibeltv.de)Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4800757