Paris - Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer des französischen Fußballklubs Paris Saint-Germain. Das teilte der Verein am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte aus der vergangenen Woche.



Tuchel war seit Juli 2018 PSG-Cheftrainer. Mit dem Verein wurde er unter anderem zweimal französischer Meister sowie einmal Pokalsieger. Der Gewinn der Champions League gelang ihm nicht. In der vergangenen Saison scheiterten die Pariser im Finale an Bayern München.



In der Ligue 1 lief es für PSG zuletzt nicht perfekt - sie sind aktuell nur auf Platz drei.

