Unterföhring (ots) - Neues Jahr, neue Genies: ProSieben startet ab Montag, 4. Januar in einen Abend voller Genies mit den neuen Folgen "Young Sheldon" und der neuen Sitcom "Outmatched - Allein unter Genies". Kinder zu erziehen, ist schon schwer genug. Wenn sie dann auch noch deutlich klüger sind als man selbst, ist es eine fast unmögliche Aufgabe: Dieser stellt sich "Amercian Pie"-Star Jason Biggs und tauscht als verheirateter Familienvater Mike in "Outmatched - Allein unter Genies" die Highschool und seine verrückten Kumpel gegen drei hochbegabte Kinder und beweist darin sein Sitcom-Talent. Auch Sheldon Cooper (Iain Armitage) treibt seine Mutter in den neuen Folgen der dritten Staffel "Young Sheldon" in den Wahnsinn: Er möchte gemeinsam mit seinem Bruder Georgie (Montana Jordan) aus gewöhnlichem Straßenschotter Platin gewinnen und damit reich werden ...



ProSieben zeigt die neuen Folgen der dritten Staffel "Young Sheldon" ab Montag, 4. Januar, um 20:15 Uhr - zum Start mit einer Doppelfolge - und im Anschluss, um 21:15 Uhr, die neue Sitcom "Outmatched - Allein unter Genies" in Doppelfolgen.



