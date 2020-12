In der Hoffnung auf zusätzlichen Rückenwind für die US-Wirtschaft strömen Anleger weiter in die europäischen Aktienmärkte. Der Dax stieg am Dienstag um bis zu 0,8 Prozent und markierte mit 13.903,11 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent auf 3600 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...