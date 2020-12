DE30 erreichte heute ein neues Allzeithoch, da die Risikostimmung nach der Ausweitung der Konjunkturmaßnahmen in den USA angehoben wurde. Das Repräsentantenhaus stimmte am Montag mit 275:134 Stimmen dafür, Trumps Forderung nach Hilfsschecks in Höhe von $2.000 statt $600 zu erfüllen und schickte die Maßnahme zur Abstimmung an den Senat. DE30 erreichte aufgrund der erweiterten Stimulierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...