Düsseldorf/Fleesensee (ots) - Startschuss für die neue Hotelmarke BEECH: Gelegen im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte, öffnet das von der 12.18. Hotel Management GmbH betriebene BEECH Resort Fleesensee ab Frühjahr 2021 seine Pforten für Gäste. Mit modernem Design, vielfältigen Gastronomiekonzepten und einem umfangreichen Freizeitangebot für Jung und Alt bietet das BEECH Resort Fleesensee speziell auf die individuellen Ansprüche von Familien abgestimmte Urlaubserlebnisse.Lichtdurchflutet, gemütlich und komfortabel - die 193 vollausgestatteten Ferienapartments der Anlage laden mit ihrem skandinavischen Landhausstil zum Abschalten und Wohlfühlen ein. Die vier verschiedenen Apartment-Typen mit Wohnflächen zwischen 42 und 72 Quadratmetern bieten Platz für bis zu sechs Personen.Auch kulinarisch kommen kleine und große Feinschmecker auf ihre Kosten: In den verschiedenen Restaurants innerhalb des Resorts haben Gäste die Wahl zwischen Buffet- und à la Carte-Gerichten. Viele der verwendeten Produkte entstammen der resorteigenen Landwirtschaft, zum Beispiel regionale Obst- und Gemüsesorten, das Fleisch der eigenen Rinderherde oder frische Eier der Hühnerschar. Dank der individuell-abgestimmten BEECH-Kochboxen können Familien in der modernen Küche ihres Apartments gesunde und leckere Mahlzeiten auf Wunsch auch selbst zubereiten. Im Sommer haben Gäste darüber hinaus die Möglichkeit, eine Grillbox mit Fleisch- und vegetarischen Spezialitäten zu bestellen und eine der im Resort befindlichen Feuerstellen zu reservieren - optimal für Lagerfeuerromantik im Kreise der Familie.Für Ferienspaß voller Erlebnisse sorgt die Vielfalt an Aktivitäten für alle Altersgruppen im BEECH Resort: So steht das BEECH Atelier für alle offen, die gerne gemeinsam basteln oder werken. In der Little Farm lernt der Nachwuchs, wie man Gemüse anbaut, wie man aus Getreide Mehl mahlt oder welches Futter Eichhörnchen am liebsten mögen. Immer mit dabei: Die beiden BEECH-Maskottchen Eddi und Ewi begleiten die Kinder im Rahmen ihres Aufenthalts. Ob Schnitzeljagd, Fährtenlesen oder Drachensteigen lassen - mit den liebenswerten Eichhörnchen können die Kleinen spannende Abenteuer im Resort erleben, während die Teenager im BEECH-Jugendclub mit Gleichaltrigen Spaß haben und ihr erstes eigenes Graffiti-Kunstwerk designen, ihr Geschick auf der Slackline beweisen oder die große Kletterwand erklimmen. Für Kleinkinder im Alter von 8 Monaten bis 2 Jahren hat das Resort mit "BEECH Baby" ein besonderes Angebot geschaffen, das den Bedürfnissen von Kleinkindern gerecht wird - etwa Baby Floating sowie die bunte Krabbelwelt.Erfrischung garantiert: Die neugestaltete Wellnessanlage BEECH Aquafun ist für alle Resortgäste gratis nutzbar und umfasst modern gestaltete Pools im Innen- und Außenbereich, eine Erlebnisrutsche sowie einen aufregenden Wasserspielplatz für ausgiebigen Badespaß. Wer von Vergnügung im kühlen Nass nicht genug bekommt, kann im Land der Tausend Seen außerdem eine der zahlreichen Wassersportarten ausprobieren: Von Tretboot- oder Kanufahren über Surfen bis hin zu Standup-Paddlen gibt es eine breite Auswahl an Aktivitäten im nahegelegenen Fleesensee. Daneben locken weitere Aktivitäten wie Schnuppergolfen oder die Trendsportart Fußballgolf, Tennis, Squash, Beachvolleyball oder Radtouren in die umliegende Naturlandschaft.Als facettenreiche Urlaubsdestination hat die Mecklenburgische Seenplatte viel zu bieten: Das Naturerlebniszentrum Müritzeum, der Bärenwald oder die Sommerrodelbahn sind nur einige der zahlreichen Freizeitangebote in der Region, die es zu entdecken gilt.Buchungen für einen Aufenthalt im BEECH Resort sind ab sofort unter https://beechhotel.com/ möglich. Dank des "Feel good. Stay safe."-Programms können Gäste ihre Reservierungen flexibel ändern oder stornieren.ÜBER DAS HOTELS & SPORTRESORT FLEESENSEEDas Hotels & Sportresort Fleesensee befindet sich inmitten der Naturlandschaft der Mecklenburgischen Seenplatte, auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg. Seit der Eröffnung im Jahr 2000 ist es Nordeuropas größte Ferienanlage. Auf 550 Hektar finden Gäste ein breites Hotellerie- und Freizeitangebot, das derzeit aus drei Hotels (SCHLOSS Fleesensee, Robinson Club, BEECH Resort), einer Wellnesseinrichtung und dem Golfclub Fleesensee mit fünf Golfplätzen besteht. Neben der größten Golfanlage Deutschlands bietet das Resort unter anderem Tennis, Squash, Reiten, Radfahren, Nordic Walking, Joggen, Fitness, Personal Training, Segeln, Surfen, Wakeboarden und Kanufahren an.