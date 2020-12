Während der Bewerbungsprozess für kleine und mittlere Entwicklerschmieden im App Store noch läuft, soll der Betreiber jetzt schon gekürzte Provisionen berechnet haben. Hintergrund ist unter anderem ein Kartellverfahren. Das Small Business Program ist in vollem Gange: Apple verschickt weiter Bestätigungen für Teilnehmer. Die Senkung der Verkaufsprovision an bestätigte Mitglieder sollte um den 1. Januar herum geschehen. Nun melden erste Entwickler, ihnen sei bereits der reduzierte Satz berechnet worden. Wer in den Genuss der Zuweisung kommen möchte, muss sich bei Apple darum bewerben und die Voraussetzungen ...

