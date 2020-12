Ab 2023 dürfen die Fluggeräte nachts fliegen, müssen aber ab einer bestimmten Gewichtsklasse dauerhaft ihren Standort mitteilen. Das und noch mehr steht in den aktualisierten Vorgaben der Federal Aviation Administration (FAA) für Drohnen. "Nummernschild", Flugzeiten und Dauerüberwachung für Drohnen sind die Kernpunkte der neuen Regularien. So dürfen sich ab 2023 unbemannte Luftfahrzeuge sehr viel freier bewegen. Zuvor war zum Beispiel der Überflug von Personen nur gestattet, wenn es sich um die Köpfe "an der Operation" Beteiligter handelte. Ausnahmen galten in überdachten Strukturen und bei Personen in Fahrzeugen. Nachts durften ...

