BMW strebt an, in den Jahren 2021 bis 2023 "eine viertel Million mehr Elektro-Autos zu bauen als ursprünglich geplant". Den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Absatz will der Autobauer mehr als verdoppeln - von etwa acht Prozent in diesem Jahr auf rund 20 Prozent in 2023. Das sagte Vorstandschef Oliver Zipse in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen". Noch unter Zipses Vorgänger Harald ...

