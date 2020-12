Der Bitcoin hat am Wochenende erneut ein Rekordhoch erreicht. Obwohl der Höhenflug nicht abzubrechen scheint, sind die Deutschen skeptisch. Am Sonntag ist der Bitcoin zum ersten Mal auf über 28.000 US-Dollar gestiegen. Damit hat er allein im Dezember um 35 Prozent zugelegt. Experten erwarten, dass der Höhenflug sich 2021 fortsetzt. Trotzdem sind die meisten Deutschen noch zurückhaltend. Deutsche investieren kaum in Kryptowährungen Einer Befragung des Digitalverbands Bitkom zufolge kann sich nur jede fünfte Person über 16 Jahren ...

