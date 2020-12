DJ Klöckner drängt Handel zu Verhaltenskodex mit Landwirten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat vor dem Hintergrund aktueller Proteste deutscher Landwirte vor Lagern des Lebensmitteleinzelhandels konkrete Maßnahmen der Branche für ein faires Miteinander zwischen Handel und Landwirtschaft gefordert. "Ich erwarte, dass er jetzt endlich bereit ist, einen Verhaltenskodex mit den Landwirten zu vereinbaren", erklärte Klöckner in einer Mitteilung. "Zeit genug ist gewesen - uns wurde vom Handel zugesagt, im Januar einen Entwurf für einen solchen Kodex vorzulegen."

Klöckners Äußerung erfolgte nach Angaben ihres Ministeriums angesichts der angekündigten massiven Preisreduzierungen bei Lebensmitteln im Handel und angesichts der Bauernblockaden zum Beispiel von Aldi-Lagern. "In den aktuellen Protesten deutscher Landwirte vor Lagern des Lebensmitteleinzelhandels drückt sich einmal mehr das massive Machtungleichgewicht zwischen Erzeugern und dem Handel aus", erklärte die CDU-Politikerin. Die Preisentwicklung - auch bedingt durch offensive Werbemaßnahmen des Handels - kenne seit langem nur noch einen Weg: nach unten.

"Den Unmut der Landwirte kann ich verstehen", betonte die Ministerin deshalb. So sei die jetzt in Rede stehende Senkung der Einkaufspreise des Lebensmitteleinzelhandels für Butter vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Marktlage "in dieser Höhe überraschend und kaum zu rechtfertigen". Klöckner unterstrich, im Kern gehe es um ein besseres, faires Miteinander zwischen Handel und Landwirtschaft.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 07:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.