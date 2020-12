Bonn (ots) - Bei einem Großbrand vor einer Woche wurde das Flüchtlingslager Lipa im Nordwesten Bosniens zerstört. Rund 1.300 Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten wurden so obdachlos und harren aktuell bei Schnee und Minusgraden ohne jeglichen Schutz aus. Die Bonner Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" leistet Hilfe."Die Geflüchteten werden permanent hin- und hergeschoben. Die bosnischen Behörden haben es bis jetzt nicht geschafft, die Betroffenen aus dem Flüchtlingslager Lipa angemessen unterzubringen. Wir fordern lokale und internationale Behörden sowie die Europäische Union dazu auf, endlich zu handeln und dem Elend ein Ende zu setzen", so Karin Settele, Geschäftsführerin von Help. Das Flüchtlingslager wurde einen Tag vor Weihnachten aufgrund der menschenunwürdigen Bedingungen geschlossen und brannte kurz darauf ab. Noch immer gibt es keine alternative Unterkunft für die Betroffenen.Help ist seit 1995 in Südosteuropa tätig und leistet seit 2015 humanitäre Hilfe für Flüchtlinge auf der Balkanroute. "Wir tun alles dafür, um unserem humanitären Auftrag gerecht zu werden. Wir dürfen die Geflüchteten jetzt nicht alleine lassen", warnt Settele, die seit 25 Jahren mit der Region vertraut ist. Help arbeitet eng mit der Organisation SOS Bihac zusammen und unterstützt mit humanitärer Hilfe die Flüchtenden.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgespräch mit Karin Settele, Geschäftsführerin von Help. Sie erreichen uns unter 0173 279 04 38 oder per Mail unter kuempel@help-ev.de (mailto:kuempel@help-ev.de) für Interviewtermine.Help bittet um Spenden für die Flüchtlinge in Bosnien:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Stichwort: Bosnien und HerzegowinaIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnPressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Sandra SchillerPressesprecherinReuterstr. 15953113 BonnFon: +49 228 91529-13mobil: +49 173 2790 438E-Mail: schiller@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/4801161