Erinnern Sie sich? Als die ersten Maskenlieferungen, aus China natürlich, in München ankamen, konnte Merkel-Adlatus Markus Söder nicht schnell genug am Flughafen sein. Ein Hauch von Nordkorea: die Rettung ist da, der Retter setzt sich in Szene, Fotos und Filme für die Propaganda-Show. Das war im Juli. Und der eher CSU-freundliche Münchner Merkur sprach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...