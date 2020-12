VANCOUVER, B.C. - 29. Dezember 2020 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das "Unternehmen" oder "MVMD") (CSE: MVMD) (FWB:20MP) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Mountain Valley MD Inc. ("Mountain Valley") den ersten Vertragsteil einer mehrgleisigen Strategievereinbarung mit der Firma Circadian Wellness Corp. ("Circadian") abgeschlossen hat. Circadian ist eine privat geführte Gesellschaft mit Sitz in Ontario, die sich auf den wachstumsstarken Weltmarkt für Pilze spezialisiert hat.

Das Unternehmen hat die bereits im Vorfeld angekündigte Transaktion gemäß einem Aktienkauf- und -tauschabkommen ("SPA") abgeschlossen, um seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Mountain Valley Medicinals Inc. ("MVM") und die damit verbundenen Vermögenswerte für eine Summe von 1.000.000 CAD, bestehend aus Barmitteln und einer Aktienbeteiligung von 9 % an Circadian, zu veräußern. Zu den Vermögenswerten gehört auch das unternehmenseigene Konzessionsgebiet auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia ("Konzessionsgebiet MVM"), das bis heute nicht bebaut, erschlossen oder für den laufenden Betrieb genutzt wurde. Diese Transaktion ist Teil der nachhaltigen Strategie des Unternehmens, sich vom Besitz von physischem Eigentum und ungenutzten Vermögenswerten zu lösen und sich verstärkt auf die gewinnbringende Vergabe von Lizenzen für sein lukrativeres Technologiepatentportfolio zu konzentrieren.

MVMD hat in enger Zusammenarbeit mit Circadian eigene Formulierungen für Produkte mit Pilzextrakten entwickelt, die dank der unternehmenseigenen Quicksome-Technologie zur Verabreichung von dehydrierten Liposomen (Desikkationstechnologie) bei einer Vielzahl von rasch löslichen oralen Produkten insgesamt eine deutliche Steigerung der Molekülwirkung erzielten. Circadian plant die weltweite Markteinführung einer breiten Palette von Pilzprodukten natürlichen Ursprungs, wobei viele dieser Extrakte aus dem alten Waldbestand des Konzessionsgebiets MVM stammen.

"Unsere Partnerschaft mit Circadian Wellness ist das perfekte Beispiel dafür, wie sich MVMD voll und ganz auf seine spezifische Wertschöpfung im Bereich Gesundheit und Wellness konzentriert", erläutert Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD. "Über strategische Technologielizenzvereinbarungen verschaffen wir unseren internationalen Partnern in der Nutrazeutika-, Impfstoff- und Pharmabranche einzigartige Produkt- und Marktvorteile. Dies ist der Schlüssel zum exponentiellen Ausbau unseres Geschäfts."

Mit den internen Formulierungs- und Testarbeiten, die das Unternehmen für Circadian an einer Vielzahl von Pilzmolekülen durchgeführt hat, wurden die angestrebten Wirksamkeitsziele erreicht und dafür nur etwa ein Fünfzigstel der rohen Pilzextrakte gegenüber einer vergleichbaren Tinkturdosierung verwendet. Das Unternehmen nimmt an, dass die dramatische Steigerung der Bioverfügbarkeit bei den praktischen und einfach anzuwendenden, rasch löslichen Quicksome-Formaten zur oralen Verabreichung dazu führen wird, dass sich die Produkte von Circadian Wellness im wachstumsstarken Markt für Pilze an vorderster Front positionieren können.

MVMD und Circadian arbeiten aktuell daran, die in einer verbindlichen Absichtserklärung ("LOI") vorgesehene kommerzielle Lizenzvereinbarung für den Einsatz der Quicksome-Technologie von MVMD in Nutrazeutika mit Pilzextrakten zum Abschluss zu bringen. Der Abschluss ist im Januar 2021 geplant.

Circadian ist eine privat geführte Gesellschaft mit Sitz in Ontario, die sich der Züchtung und Extraktion von Pilzen sowie der klinischen Forschung und Entwicklung widmet und Produkte und Einrichtungen für Gesundheit und Wellness für Endverbraucher anbietet (www.circadianwellness.com).

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau eines erstklassigen Biotechnologie- und Biowissenschaftsunternehmens beschäftigt, in dem sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit einer rasch einsetzenden Wirkung, hohen Bioverfügbarkeit, geringen Variabilität und präzisen Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommt die Quicksome-Technologie sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur oralen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

Quelle: Mountain Valley MD Holdings Inc.

ÜBER CIRCADIAN WELLNESS CORP.

Den Geschäftsschwerpunkt von Circadian Wellness Corp. bilden der Anbau und die Extraktion von Pilzen, die klinische Forschung und Entwicklung, sowie Produkte und Einrichtungen für Gesundheit und Wellness für Endverbraucher. Circadian Wellness ist der Ansicht, dass natürliche Heilung darin besteht, dass wir aktiv Einfluss darauf nehmen, welche Stoffe in unseren Körper gelangen. Nähere Informationen zum Unternehmen und dessen Ansprechpartner finden Sie unter www.circadianwellness.com..

QUELLE: Circadian Wellness Corp.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. "davon ausgehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Das Unternehmen macht zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die zukünftige Beziehung zu Circadian, die Fähigkeit von Circadian, seinen Geschäftsplan umzusetzen, und die Fähigkeit, die Lizenzvereinbarung erfolgreich abzuschließen und einzugehen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

