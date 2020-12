VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen gibt es vermutlich deutlich mehr Corona-Tote als bislang angenommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind bei der Digitalisierung von Daten der zuständigen Gesundheitsbehörde 804 zuvor nicht erfasste Todesfälle entdeckt worden. "Es wurde festgestellt, dass 324 Coronavirus-Todesfälle und 480 Todesfälle von Corona-infizierten Personen mit anderen Ursachen nicht gezählt wurden", teilte das Ministerium am Dienstag in Vilnius mit.

Aufgefallen seien die bislang unerfassten Fälle beim Abgleich der Statistiken der Behörde und des staatlichen Registerzentrums im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Litauen weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell die höchste Infektionsrate in Europa auf, nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie die Zahl der Neuinfektionen lange relativ niedrig geblieben war. Insgesamt wurden in dem Ostseestaat mit knapp drei Millionen Einwohnern bislang über 134 000 Fälle erfasst. Offiziell starben nach bisherigen Angaben 1347 Menschen an dem Virus./awe/DP/mis