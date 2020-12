Berlin - Für die Begrüßung im neuen Jahr ist Videotelefonie dieses Jahr deutlich beliebter. 70 Prozent wollen ihre Neujahrsgrüße auf diesem Weg übermitteln, ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



2019 waren es gerade mal 20 Prozent. Ein Großteil (96 Prozent) nutzt für Neujahrsgrüße weiterhin das Telefon - wie in den vergangenen Jahren liegt es vorn. Fast jeder Zweite (46 Prozent) will seine Neujahrsgrüße über Messengerdienste wie Whatsapp oder Telegram verschicken, jeder Dritte (34 Prozent) setzt ganz klassisch auf handschriftliche Grüße per Postkarte oder Brief. Fast ebenso viele (32 Prozent) nutzen dafür soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Tiktok.



Bei den 16- bis 29-Jährigen ist es sogar fast jeder Zweite (46 Prozent), bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 39 Prozent und 35 Prozent bei den 50- bis 64-Jährigen. Bei den Senioren ab 65 Jahren sind es lediglich 13 Prozent. Weniger genutzt werden für Neujahrsgrüße dieses Mal die E-Mail mit 18 Prozent (2019: 25 Prozent) sowie die klassische SMS mit 14 Prozent (2019: 19 Prozent). Nur zwei Prozent geben an, überhaupt keine Neujahrsgrüße verschicken zu wollen.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom im November 2020 insgesamt 1.002 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland. Die Frage lautete: "Auf welchem Weg wollen Sie dieses Jahr Ihre Neujahrsgrüße verschicken bzw. ausrichten?"

