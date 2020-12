Der NZD/USD ist nach den Verlusten am Montag gestiegen - Der US Dollar Index bleibt im roten Bereich nahe 90,00 - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street streben nach neuen Allzeithochs - Die NZD/USD schloss den ersten Tag der Woche leicht niedriger, gewann jedoch am Dienstag an Zugkraft, da der Greenback durch seinen Status als sicherer Hafen ...

