DJ MÄRKTE USA/Börsen mit neuen Rekordhochs zu Handelsbeginn

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Rekordhochs am Vortag werden an der Wall Street auch am Dienstag neue Allzeithochs verzeichnet. Der Dow-Jones-Index legt 0,5 Prozent zu auf 30.548 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite rücken ebenfalls jeweils 0,5 Prozent vor.

Billiges Zentralbankgeld und Wirtschaftsstimuli der Regierung, mit denen die Folgen der Corona-Krise gemildert werden sollen, befeuern weiter die Kauflaune. Der S&P-500 liegt trotz des zwischenzeitlichen Einbruchs im Frühjahr zum Höhepunkt der Corona-Krise seit Jahresbeginn 15 Prozent im Plus, nachdem er 2019 um 29 Prozent gestiegen war. Beim technologielastigen Nasdaq-Composite summiert sich der diesjährige Zuwachs auf 43 Prozent.

Einige Anleger ließen sich allein von der Rekordjagd mitreißen, meint Carsten Brzeski, Leiter des Macro-Research bei ING.

Zur guten Stimmung am Dienstag trägt vor allem bei, dass das US-Repräsentantenhaus die geplante Einmalzahlung im Rahmen des jüngsten Konjunkturprogramms auf 2.000 Dollar pro Person erhöht hat. Ursprünglich sollten die Bürger nur Schecks über 600 Dollar erhalten. Allerdings muss der Senat der Erhöhung erst noch zustimmen. Das Volumen des Maßnahmenpakets würde sich damit von 900 Milliarden Dollar auf über 1,3 Billionen erhöhen.

Und nicht zuletzt herrscht weiter Zuversicht, dass Impfstoffe gegen den Corona-Virus bald in der Breite verfügbar sein dürften. Als aktuell aussichtsreicher Kandidat gilt das Vakzin von Astrazeneca, das nach Medienberichten unmittelbar vor der Zulassung in Großbritannien stehen dürfte.

Biontech nach Vortages-Rücksetzer moderat leichter - Arcturus brechen ein

Die Aktie des "Impfstoffsiegers" Biontech gibt nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag leicht um 0,5 Prozent nach. Im Handel wird auf Berichte über Lieferschwierigkeiten verwiesen, die zum Teil auf Produktionsengpässe wie auch Kühlprobleme zurückzuführen seien. Allerdings heißt es auch, dass die Luft nach den massiven Kursanstiegen zu Jahresbeginn schon länger draußen sei und das Konkurrenzangebot zunehme. Auf Monatssicht haben Biontech rund 20 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn liegt das Papier aber immer noch rund 130 Prozent im Plus.

Quanterix steigen um 1,4 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Covid-19-Antikörpertest des Unternehmens erteilt hat. Arcturus Therapeutics knicken um 52 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Testdaten für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten veröffentlicht hat. Der Markt sei besorgt, dass dieser den Konkurrenzprodukten von Pfizer/Biontech und Moderna unterlegen sein könnte, heißt es von der Citigroup. Die Analysten sehen dies als eine Kaufgelegenheit. Der Markt lege den Fokus zu sehr auf neutralisierende Antikörper, so die Begründung.

Snap rücken 9,9 Prozent vor, nachdem Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie auf 70 Dollar von zuvor 47 Dollar angehoben hat. Ihre "Buy"-Einstufung für die Aktie haben die Analysten beibehalten.

Pfund mit Erholung

Der Dollarindex gibt um 0,4 Prozent nach. Beobachter verweisen auf die durch das jüngste Konjunkturpaket weiter steigende Staatsverschuldung der USA, die den Dollar belaste. Das Pfund erholt sich derweil etwas von seinem Rücksetzer am Montag. Die Akteure am Devisenmarkt konzentrierten sich wieder auf die positiven Seiten der Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU, sagen Marktteilnehmer. Daneben profitiere das Pfund von Berichten, wonach in Großbritannien noch ein weiterer Corona-Impfstoff zugelassen werden könnte. Das Pfund legt 0,4 Prozent zu auf 1,3510 Dollar. Der Euro notiert indessen wenig verändert bei 0,9073 Pfund.

Die Ölpreise ziehen vor dem Hintergrund des US-Konjunkturpakets an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent auf 48,14 Dollar, für Brent geht es um 1,2 Prozent auf 51,48 Dollar nach oben.

Der Goldpreis legt ebenfalls leicht zu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.880 Dollar. Die als Folge der höheren Ausgaben steigende Staatsverschuldung spiele Goldinvestoren in die Hände, hieß es am Markt. Denn ein höheres Defizit sei schlecht für den Dollar und somit gut für das Gold.

US-Anleihen geben derweil weiter nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt bei sinkenden Notierungen um 2,0 Basispunkte auf 0,94 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.547,83 0,47 143,86 7,04 S&P-500 3.754,63 0,52 19,27 16,21 Nasdaq-Comp. 12.965,94 0,52 66,52 44,51 Nasdaq-100 12.913,27 0,58 74,41 47,87 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 0,4 0,13 -107,3 5 Jahre 0,38 2,4 0,36 -154,0 7 Jahre 0,65 1,4 0,64 -159,5 10 Jahre 0,94 2,0 0,92 -150,0 30 Jahre 1,69 3,1 1,66 -137,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:35 % YTD EUR/USD 1,2259 +0,41% 1,2249 1,2216 +9,3% EUR/JPY 126,97 +0,22% 126,99 126,89 +4,2% EUR/CHF 1,0853 -0,06% 1,0860 1,0869 -0,0% EUR/GBP 0,9073 -0,04% 0,9072 0,9083 +7,2% USD/JPY 103,57 -0,20% 103,69 103,87 -4,8% GBP/USD 1,3510 +0,44% 1,3499 1,3451 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,5198 -0,20% 6,5195 6,5349 -6,4% Bitcoin BTC/USD 26.790,76 -0,14% 26.197,75 27.044,74 +271,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,14 47,62 +1,1% 0,52 -13,5% Brent/ICE 51,48 50,86 +1,2% 0,62 -15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,55 1.873,40 +0,3% +6,15 +23,9% Silber (Spot) 26,20 26,28 -0,3% -0,07 +46,8% Platin (Spot) 1.046,55 1.036,25 +1,0% +10,30 +8,5% Kupfer-Future 3,56 3,57 -0,1% -0,00 +26,0% ===

