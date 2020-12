Brüssel - Die EU-Kommission hat weitere Corona-Impfdosen von Biontech und Pfizer bestellt. "Wir haben uns dazu entschieden, weitere 100 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs zu nehmen, die bereits dazu genutzt werden, Menschen in der gesamten EU zu impfen", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagnachmittag auf Twitter.



"Wir werden dafür 300 Millionen Impfdosen zur Verfügung haben, die als sicher und effektiv bewertet wurden. Mehr Impfstoffe werden folgen", so von der Leyen. Die EU-Kommission will die Impfdosen bis September 2021 ausliefern. Deutschland hatte sich bereits weitere Impfdosen auf eigene Faust besorgt, außerdem sollen weitere Wirkstoffe anderer Hersteller folgen.

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de