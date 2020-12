Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BTV AG 0% auf 30,2, davor 4 Tage im Plus (4,14% Zuwachs von 29 auf 30,2), VIG 0% auf 20,65, davor 3 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 19,9 auf 20,65), Wolford-2,44% auf 8, davor 3 Tage im Plus (32,26% Zuwachs von 6,2 auf 8,2), Zumtobel 0% auf 6,15, davor 3 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 5,89 auf 6,15), AMS -0,31% auf 17,9, davor 3 Tage im Plus (6,02% Zuwachs von 16,93 auf 17,95), Bawag -1,39% auf 37, davor 3 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 35,64 auf 37,52), RBI -0,3% auf 16,83, davor 3 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 16,43 auf 16,88), Verbund -0,79% auf 69,05, davor 3 Tage im Plus (10,92% Zuwachs von 62,75 auf 69,6), Silber Philharmoniker 1/1 -0,7% auf 28,2, davor 3 Tage im Plus (2,94% Zuwachs von 27,59 auf 28,4), Wiener Privatbank +3,92% auf 5,3, davor 3 ...

