Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel moderat nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,02 Prozent auf 137,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg leicht auf 0,935 Prozent.Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden Bonds ein wenig. An den Märkten wurde anfangs positiv ...

