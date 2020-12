Halle/MZ (ots) - In Sachsen-Anhalt sind derzeit knapp 300 Hausarztstellen unbesetzt. "Bis zum Jahr 2032 kommen etwa 260 hinzu", sagte der scheidende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalts (KV), Burkhard John, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). "Wir sind froh, dass viele ältere Kollegen noch arbeiten", betonte er. 179 Haus- und 197 niedergelassene Fachärzte hätten das 65. Lebensjahr bereits überschritten und arbeiteten dennoch weiter. "Wären die auf einen Schlag weg, wäre es ein Drama", so John.



