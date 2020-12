MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Kulturpolitik in Corona-Zeiten:

"Museen und Theater sind auch deshalb dicht, weil sich hier so einfach durchregieren lässt. Solange das ganze Land stillsteht, mag das angehen. Was aber, wenn die Maßnahmen wieder schrittweise gelockert werden - wann ist dann die Kultur dran? Nach den Friseuren, Bordellen, Bars, als Letzte also? Weil die Kultur ja, wie es etwa Kanzleramtsminister Helge Braun ausdrückte, zum "Freizeitbereich" gehört, der nachrangig zu behandeln ist gegenüber Geschäftsinteressen und schulischer Bildung? Hört man die Politiker reden, liest man die Verordnungen der Länder, verfestigt sich der Eindruck: Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie an der Kultur haben."/yyzz/DP/nas