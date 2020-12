COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Böllerverbot:

"Weg mit dem Wumms. Die Gründe schießen jedes Jahr aufs Neue in den Himmel. Wie die Silvesterkracher. Verschmutzte Luft und Feinstaub, Tonnen unnötiger Abfall, ein Albtraum für Tiere, ein Ausnahmezustand für Rettungsstellen und Notfallambulanzen. Jetzt eben in pandemischen Zeiten. Und doch: Es gibt ein Leben abseits aller Vernunft. Wenigstens ein Mal im Jahr. Ein im Großen und Ganzen kontrolliertes Über-die-Strenge-schlagen. Die Vorstellung, dass es um Mitternacht nirgends knallt ist befremdlich. Sich laut- und lustlos in das neue, hoffentlich bessere 2021 zu schleichen, macht weder Laune noch Mut."/yyzz/DP/nas