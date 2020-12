DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. Dezember

=== *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vj 10:00 DE/Tele Columbus AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zum Thema: "Corona-Lage und Start der Impfkampagne", Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,2 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - GB/Parlament, Sondersitzung mit Abstimmung über Post-Brexit-Handelsabkommen mit der EU, London - US/Tiffany & Co, ao HV zur Abstimmung über Übernahmeofferte von LVMH über 135 USD/Aktie entsprechend einem Gesamtvolumen von 16 Mrd USD, New York - Märkte/verkürzter Börsenhandel in Deutschland und Österreich (jeweils bis 14:00) ===

