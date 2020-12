Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger wohl ruhiger angehen. Der DAX dürfte wenig bewegt in den verkürzten Handel starten, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt hatte. Das Handelshaus IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Start fast unverändert auf 13.763 Punkte. Er steuert derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember hat er bislang 3,5 Prozent zugelegt.Am Vortag durfte der DAX schon fast in Richtung der 14.000 Punkte schielen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...