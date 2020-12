Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX kaum bewegt erwartet - Verkürzter HandelstagAm letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger wohl ruhiger angehen. Der DAX dürfte wenig bewegt in den Tag starten, vorbörslich zeigt er sich 0,15 Prozent schwächer bei 13.740,60 Punkten. Der Handel in Deutschland endet heute bereits um 14:00 Uhr.2. Börsen in Fernost uneinheitlichAn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...