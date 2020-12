HAMBURG (ots) - Das Manufakturwerk bietet seinen Kunden besondere Armbänder für die beliebte Apple Watch in hochwertiger Ausführung an. Jedes Apple Watch Armband (https://www.manufakturwerk.com/collections/apple-watch-armbander) wurde in sorgfältiger Handarbeit von erfahrender Hand gefertigt und genügt höchsten Qualitätsansprüchen. Neben positiven Materialeigenschaften wie Robustheit, Langlebigkeit und dermatologische Verträglichkeit überzeugt jedes Apple Watch Armband durch sein stilvolles, ästhetisches Flair. Damit passen die Armbänder perfekt zum High End-Appeal, der auch die Apple Watch selbst auszeichnet.Apple Watch Armband aus erlesenen LederartenBei den Apple Watch Armbändern handelt es sich ausschließlich um Lederarmbänder in Premiumqualität. Der Kunde hat die Auswahl zwischen drei Lederarten: Rindsleder mit Alligatornarbung, Bioleder vom Rind und Shell Cordovan vom Pferd. Jede Variante ist in verschiedenen attraktiv gedeckten Farbtönen verfügbar. So lässt sich ein Apple Watch Armband aus dem Angebot des Manufakturwerks harmonisch mit jedem individuellen Outfit kombinieren.Apple Watch Strap aus Rindsleder mit AlligatornarbungRindsleder mit Alligatornarbung kann als ein distinguierter Klassiker unter den Lederarten für Uhrenarmbänder gelten. Die ausdrucksstarke Strukturierung des Leders schafft markante Eleganz und rundet die Eigenschaft der Apple Watch als Eye Catcher optimal ab. Apple Watch Armbänder aus Rindsleder mit Alligatornarbung stehen in den Farben Cognac, Mokka und Schwarz zur Auswahl.Apple Watch Strap aus BiolederWer ein modisches Statement setzen und zugleich ethischen Prinzipien folgen möchte, trifft mit einem Apple Watch Armband aus Bioleder die optimale Wahl. Wie der Name schon sagt, stammt das Leder für dieser Armbänder von Rindern aus Biobetrieben in Deutschland mit geschlossener Nachhaltigkeitskette.Dank der traditionellen Methode des Gerbens und einer Behandlung mit organischen Extrakten zeichnen sich dieser Armbänder durch ein besonders softes Tragegefühl aus. Apple Watch Armbänder aus Bioleder sind beim Manufakturwerk in Schwarz, Braun, Sand und weiteren attraktiven Farben erhältlich.Apple Watch Strap aus Shell CordovanShell Cordovan gilt als das exklusivste und begehrteste Rossleder. Die Bezeichnung ist strikt begrenzt. Nur Leder, das aus der Hinterpartie eines Pferdes gewonnen wurde, darf sich mit dem Namen Shell Cordovan schmücken. Das Leder zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und sehr gute wasserabweisende Eigenschaften aus.Letztere stammen von dem hohen Fettanteil in Shell Cordovan, der zusätzlich als ein natürlicher Schutz vor Brüchigkeit wirkt. Austretendes Fett lässt sich einfach mit einem weichen Tuch abwischen und hinterlässt keine Spuren. Die Apple Watch Strap aus Shell Cordovan gibt es beim Manufakturwerk in Mokka, Schwarz, Cognac und Bordeaux.Über das ManufakturwerkDas Manufakturwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden erlesene handgefertigte Produkte zu präsentieren, die im gewünschten Kontrast zur massengefertigten Einheitsware stehen. Die kuratierten Angebote richten sich an anspruchsvolle Kenner mit hohen Qualitätserwartungen und einem ausgeprägten Stilbewusstsein.Pressekontakt:Manufakturwerk GmbH040 228586540pr@manufakturwerk.commanufakturwerk.comOriginal-Content von: Manufakturwerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151533/4801422