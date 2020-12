Der heimische Aktienmarkt schloss gestern wieder mit Kursgewinnen. Auch gestern verzeichnete der ATX zu Beginn Gewinne und baute diese im Laufe des Tages immer weiter aus. Am Ende des Tages stand ein Gewinn von 0,6% bzw. 2.778,23 Punkte in den Büchern. Die Meldungslage seitens der heimischen Unternehmen war erwartungsgemäß sehr dünn. Auch von der Konjunkturseite kamen keine nennenswerten Impulse. Treibende Kraft waren die US Börsen, die aufgrund des Konjunkturpaketes beflügelt wurden. Der Gewinner des Tages war Rosenbauer, für den Feuerwehr Ausstatter gab es einen Gewinn von 4,7%. Danach folgten in einer Reihe die 3 großen Immobilien Unternehmen S Immo (+4%), CA Immo (+3,8%) und Immofinanz (+2,9%) Die Verlierer des Tages waren Frequentis mit ...

