Frankfurt/Main (ots) - Zum Jahresende reiht sich ein Feiertag an den nächsten: Auf Weihnachten folgt Silvester und darauf folgt Anfang Januar der Single Sunday. Moment mal - Single Sunday? Genau! Denn zu Jahresbeginn, immer am ersten Sonntag im Januar, widmet sich dieser neu erschaffene Feiertag dem Wunsch nach Liebe. Am 03. Januar 2021 ist es wieder soweit und die Dating-App OkCupid rüstet sich für einen exponentiellen Anstieg an Nutzerzahlen.Denn gemäß dem Grundsatz "neues Jahr, große Liebe" nehmen sich viele Singles zum Vorsatz, im neu beginnenden Jahr endlich Liebe zu finden. Dieser innere Entschluss manifestiert sich dann gerade in der ersten Januarwoche in ansteigenden Nutzerzahlen und Aktivitäten auf Dating-Apps, wobei der erste Sonntag meist besonders heraussticht. Das belegen diese Zahlen von OkCupid: Innerhalb der ersten Januarwoche 2020 verzeichnete die Dating-App über 13 Millionen neue Unterhaltungen, am Single Sunday sogar nochmals 15 Millionen mehr. Deshalb wurde der erste Sonntag im Jahr offiziell zum Feiertag für alle Singles ausgerufen. OkCupid geht davon aus, dass sich im Januar 2021 ganze 25 Millionen neue Match-Paare finden werden. Und wer sein Dating-Profil mit der Beantwortung der In-App-Fragen vervollständigt, erhöht seine Chancen um 200 Prozent, sein persönliches Match zu finden. Außerdem erwartet OkCupid, dass am Single Sunday gerade die weiblichen Lovebirds 80 Prozent mehr Likes verteilen als üblich.Die romantischsten deutschen StädteDen Vorsatz, neue Liebe zu finden in allen Ehren - aber was tun, wenn es nur Romantik-Muffel um dich herum gibt? Nicht verzweifeln, denn OkCupid hat die romantischsten Städte Deutschlands zusammengetragen. Ein Blick über den eigenen Dating-Horizont in eine weiter entfernte Romantik-Stadt könnte sich also auszahlen!1. Berlin2. München3. Hamburg4. Köln5. Frankfurt6. Leipzig7. Stuttgart8. Düsseldorf9. Bonn10. Bremen Romantik weltweitNicht nur in Deutschland ist Romantik weit verbreitet, natürlich gibt es international noch viele andere Städte neben Paris und Venedig, die sich in dieses Ranking geschlichen haben. Als einzige deutsche Stadt ist Berlin bei den Top 25 vertreten. Seit Beginn der Pandemie sind die Matches und Gespräche über Landesgrenzen hinweg bei Singles um fast 50 Prozent angestiegen. Gründe für die vermehrten Fern-Matches sind veränderte Standortpräferenzen zur Einstellung "überall". und die über 1,5 Millionen Menschen auf OkCupid, die offen für eine Fernbeziehung sind.Aber es ist nicht nur die physische grenzüberschreitende Liebe, nach der die Menschen suchen. Singles verabreden sich in noch nie dagewesenem Ausmaß außerhalb ihres kulturellen Hintergrunds. Für diesen Trend hat OkCupid auch vor kurzem den neuen "Passport Stack" eingeführt. Hier werden den Nutzern aktiv Personen zusammengefasst, die offen dafür sind, Menschen von überall auf der Welt zu daten.Dies sind die Top 25 der romantischsten Städte weltweit:1. New York2. Los Angeles3. Chicago4. Brooklyn5. London6. Toronto7. Portland8. Seattle9. Austin10. San Francisco11. Philadelphia12. Vancouver13. Houston14. Minneapolis15. San Diego16. Denver17. Berlin18. Washington, D.C.19. Las Vegas20. Atlanta21. Phoenix22. Montreal23. Columbus24. Paris25. San Antonio Über OKCupidOkCupid weiß, dass Sie mehr sind als Ihr Profilbild und verbindet Sie mit Menschen, die so individuell sind wie Sie selbst. Als eine der bekanntesten Dating-Apps der Welt verwendet OkCupid einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus, um Menschen auf der Grundlage profunderer Dinge wie Überzeugungen und Interessen miteinander zu verbinden. Seit der Gründung von OkCupid im Jahr 2004 haben über 57.000.000 Dates stattgefunden, und heute erstrecken sich die Logins über 113 Länder auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.okcupid.com (http://www.okcupid.com) oder @OkCupid auf Facebook, Twitter und Instagram.Pressekontakt:Hotwire für OkCupidAnna WegnerOkCupidDE@hotwireglobal.com+49 151 14 19 29 98Original-Content von: OkCupid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148141/4801427