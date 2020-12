Großbritannien hat den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel habe dem heimischen Vakzin eine Zulassung erteilt, gab das britische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Dies ist der zweite nach dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer, der in Großbritannien grünes Licht erhält.Das Mittel von AstraZeneca hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...