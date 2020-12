Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Euphorie habe die Marktstimmung im November beherrscht. In Europa verzeichneten die Leitindices zweistellige Zuwächse (STOXX 600 +13,9%), sodass sie seit Jahresbeginn nur einen sehr leichten Performancerückgang verzeichnen konnten, was angesichts des Ausmaßes der Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die wir durchleben, überrascht, so die Experten von DNCA Investments. Positive Nachrichten über den Impfstoff (ermutigende Ergebnisse der klinischen Phase-III-Studien von Moderna, Pfizer/BioNTech und Astra Zeneca), das Ende der politischen Unsicherheit in den USA und insgesamt besser als erwartete Quartalsergebnisse hätten diese Rally angeheizt und eine heftige Rotation der Märkte in Value- und zyklische Sektoren begünstigt, die vor allem den Energie- und den Finanzsektor betroffen habe. ...

