Die Aktie von Amazon hat endlich Momentum aufgenommen. Am Dienstag ging der Titel des E-Commerce-Konzerns mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 3.322 Dollar aus dem Handel. Es ist der höchste Stand der Amazon-Aktie seit sieben Wochen. Ein Grund für die Kauflaune ist die weiterhin kritische Lage in der Pandemie.Die einschneidenden staatlichen Corona-Beschränkungen müssen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn auch nach Fristablauf am 10. Januar zumindest teilweise verlängert werden.Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...