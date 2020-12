Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar höher tendiert. Um 8.45 Uhr notierte er bei 1,2275 Dollar. Gegen drei Uhr in der Früh war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf knapp 1,2295 Dollar gestiegen, kam dann allerdings wieder etwas zurück. Höher stand der Kurs zuletzt im April 2018.Eine breit angelegte Dollar-Schwäche verlieh der Gemeinschaftswährung Auftrieb. Begründet wird ...

