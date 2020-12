DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Spahn hält Ende des Lockdowns nach dem 10. Januar für unrealistisch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Aufhebung aller Corona-Beschränkungen nach dem 10. Januar für unrealistisch. "Stand heute sind wir jedenfalls mit den Zahlen bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen", sagte Spahn mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen im Interview mit den ARD-"Tagesthemen" am Dienstag. Deshalb werde es nach dem 10. Januar "ohne Zweifel Maßnahmen geben".

Mehr als tausend Corona-Tote in Deutschland an einem Tag

In Deutschland sind erstmals mehr als tausend Todesfälle innerhalb eines Tages infolge von Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 1.129 Todesfälle erfasst. Nach Angaben des Instituts wurden ferner 22.459 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz betrug Mittwoch 141,3. Am Vortag hatte sie noch bei 149,2 gelegen.

Frankreich erwägt erweiterte Ausgangssperre ab 18.00 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie erwägt die französische Regierung, in besonders schwer betroffenen Landesteilen die nächtliche Ausgangssperre auszuweiten. Die Ausgangssperre würde nach diesen Überlegungen in diesen Regionen auf 18.00 Uhr vorverlegt, wie Gesundheitsminister Olivier Veran am Dienstag dem Fernsehsender France 2 sagte. Der Start dieser erweiterten Ausgangssperre sei für Samstag in vier östlichen Regionen anvisiert.

Großbritannien meldet neuen Tageshöchststand mit über 53.000 Corona-Neuinfektionen

In Großbritannien ist ein neuer Tageshöchststand von mehr als 53.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 53.135 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet, wie die britischen Gesundheitsbehörden am Dienstag bekanntgaben. Am Vortag waren es etwa 41.300 neue Fälle.

Astrazeneca-Impfstoff erhält britische Notfallzulassung

Großbritannien hat dem Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca gegen Covid-19 eine Notfallzulassung erteilt. Damit erhält das Land eine weitere Option, um den Kampf gegen die auf der Insel tobende Pandemie schneller einzudämmen. Es ist die dritte Notfallzulassung in einem westlichen Land, nachdem auch schon Pfizer und Biontech sowie Moderna Notfallzulassungen für ihre Impfstoffe erhalten haben.

Fed und US-Regierung beenden Main Street Lending Program am 8. Januar

Das US-Finanzministerium und die Notenbank haben den Stichtag für die Beendigung des sogenannten "Main Street Lending Program" vom 31. Dezember auf den 8. Januar verschoben, um die in letzter Minute noch gestellten Kreditanträge abzuarbeiten.

Neue Coronavirus-Variante erstmals auch in den USA festgestellt

Die neue und offenbar ansteckendere Variante des Coronavirus ist erstmals auch in den USA festgestellt worden. Die Mutation wurde bei einem 20-jährigen Patienten im Bundesstaat Colorado diagnostiziert, wie der dortige Gouverneur Jared Polis am Dienstag über den Onlinedienst Twitter mitteilte. Der Mann befinde sich im Verwaltungsbezirk Elbert in Quarantäne. Er sei nicht auf Reisen gewesen.

Biden kritisiert Defizite der Trump-Regierung bei Impfungen

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat Defizite im Vorgehen der scheidenden Regierung bei den Massenimpfungen gegen das Coronavirus kritisiert. Die Regierung von Präsident Donald Trump falle hinter ihren eigenen Plan zur Verteilung der Impfdosen zurück, monierte Biden am Dienstag. Er kündigte an, dass er nach seinem Amtsantritt am 20. Januar seine gesamte Regierung für die Impfkampagne mobilisieren werde.

Erstes US-Kongressmitglied an Corona gestorben

In den USA ist am Dienstag erstmals ein Mitglied des Kongresses an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 41-jährige republikanische Abgeordnete Luke Letlow hätte eigentlich am Sonntag vereidigt werden sollen, erklärte der Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, John Bel Edwards, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Letlow hatte im fünften Wahlbezirk von Louisiana die Kongresswahl gewonnen. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei kleine Kinder.

Mehr als eine halbe Million Corona-Tote in Lateinamerika und Karibik

In Lateinamerika und der Karibik sind inzwischen mehr als eine halbe Million Todesfälle durch das Coronavirus verzeichnet worden. In der Region gab es mindestens 500.800 Corona-Tote, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Mittwoch ergab. Lateinamerika und die Karibik sind nach Europa die zweite Weltregion mit mehr als 500.000 registrierten Todesopfern der Pandemie. In Europa war diese Marke zwölf Tage zuvor überschritten worden.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,7 Millionen Barrel nach minus 0,2 Millionen eine Woche zuvor.

Mindestens sieben Tote bei Erdbeben in Kroatien

Bei dem heftigen Erdbeben im Zentrum Kroatiens sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die neue Opferzahl nannte Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Dienstagabend. Die vorherige amtliche Zwischenbilanz hatte sechs Tote verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer werde "wahrscheinlich" noch weiter steigen, sagte Plenkovic.

Russische Justiz leitet Ermittlungen gegen Nawalny wegen Betrugs ein

Die russische Justiz hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wegen "groß angelegten Betruges" eingeleitet. Dem Widersacher von Staatschef Wladimir Putin, der sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholt, wird die Veruntreuung von 356 Millionen Rubeln (rund 3,9 Millionen Euro) an Spendengeldern vorgeworfen, wie die Justizbehörden am Dienstag in Moskau mitteilten.

Selenskyj suspendiert Präsidenten des ukrainischen Verfassungsgerichts

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Präsidenten des Verfassungsgerichts wegen des Verdachts der Zeugenbeeinflussung für zwei Monate suspendiert. Er tue dies, "um die Gerechtigkeit wiederherzustellen und die Verfassungskrise zu lösen", erklärte Selenskyj am Dienstag. Oleksandr Tupytsky wird nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt, einen Zeugen durch Bestechung beeinflusst zu haben.

Argentiniens Senat stimmt für Legalisierung von Abtreibungen

Der argentinische Senat hat eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gebilligt. 38 Senatoren stimmten am Mittwoch für eine Gesetzesreform, 29 dagegen, einer enthielt sich, wie die Senatspräsidentin und ehemalige Staatschefin Cristina Kirchner in Buenos Aires mitteilte. In dem streng katholischen südamerikanischen Land dürfen Frauen damit bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben.

In USA verurteilter Ex-Spion Jonathan Pollard in Israel eingetroffen

Der wegen Spionage für Israel jahrzehntelang in den USA inhaftierte Jonathan Pollard ist am Mittwoch in Israel eingetroffen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nahm Pollard und seine Frau Esther auf dem Flughafen in Empfang, wie ein von Netanjahus Büro veröffentlichtes Video zeigte. Pollard hatte in den USA 30 Jahre im Gefängnis gesessen, im November waren eine nach seiner Haftentlassung 2015 verhängte Ausreisesperre und weitere Auflagen ausgelaufen.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Dez +0,8% gg Vm; +7,3% gg Vj

SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Nov 102,5 (Okt: 101,8)

